O tetracampeão em título segue invicto na Liga. Na manhã deste sábado, na Madeira, o Benfica venceu o Marítimo, graças ao golo solitário de Laís Araújo, aos 58 minutos. A defesa brasileira conseguiu, assim, o segundo golo no campeonato.

Ao cabo de 14 triunfos e dois empates, o Benfica totaliza 44 pontos, mais seis do que o Sporting, que esta tarde recebe o Torreense (6.º), às 16h.

No calendário das águias segue-se o segundo «round» das meias-finais da Taça da Liga. Depois do triunfo em Torres Vedras, por 0-3, as comandadas de Filipa Patão recebem o Torreense, na tarde de quarta-feira (15h).