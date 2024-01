O Benfica recebeu e venceu este domingo o Valadares Gaia, por 3-0, em jogo da décima jornada do campeonato nacional de futebol feminino.

Kika Nazareth, como quase sempre, foi o destaque da partida: a internacional portuguesa abriu o marcador aos 23 minutos, com uma bela finalização, depois de um cruzamento de Lúcia Alves na direita.

As coisas, no entanto, complicaram-se para as águias aos 39 minutos, quando Ana Seiça viu o vermelho direto e deixou a equipa de Filipa Patão reduzida a dez unidades.

Só que voltou a aparecer Kika, mesmo em cima do intervalo: lançada por Laís Araújo, a avançada de 21 anos viu a guarda-redes adversária adiantada e fez-lhe um chapéu, no golo do encontro.

No segundo tempo, e mesmo com um a menos, as encarnadas conseguiram ampliar a vantagem, com um golo de Jéssica Silva logo aos 49 minutos.

Com este resultado, o Benfica lidera a tabela classificativa, com 27 pontos, mais dois do que o Sporting. O Valadares Gaia está em sétimo, com 15 pontos.

Nos outros jogos da manhã, o Sp. Braga goleou em casa do Damaiense, por 4-0, ao passo que o Marítimo bateu o Lank Vilaverdense por 5-1.