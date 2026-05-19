Há 1h e 55min
Futebol Feminino: Carissa Boeckmann termina ligação com Benfica
Clube e jogadora chegam a acordo para a rescisão do contrato
O Benfica anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato com Carissa Boeckmann, após mútuo acordo.
A jogadora norte-americana participou em 13 jogos (dois golos marcados) e conquistou uma Liga (Campeonato Nacional Feminino) e uma Taça de Portugal.
Carissa Boeckmann chegou ao Benfica na temporada 2025/26 e ainda tinha mais um ano de contrato.
«O SL Benfica agradece a atitude profissional da futebolista, desejando-lhe felicidades pessoais e para o futuro da sua carreira. Obrigado, Carissa!», lê-se em comunicado oficial das águias.
