O Benfica anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato com Carissa Boeckmann, após mútuo acordo.

A jogadora norte-americana participou em 13 jogos (dois golos marcados) e conquistou uma Liga (Campeonato Nacional Feminino) e uma Taça de Portugal.

Carissa Boeckmann chegou ao Benfica na temporada 2025/26 e ainda tinha mais um ano de contrato.

«O SL Benfica agradece a atitude profissional da futebolista, desejando-lhe felicidades pessoais e para o futuro da sua carreira. Obrigado, Carissa!», lê-se em comunicado oficial das águias.