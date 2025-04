O Benfica reagiu, esta terça-feira, à morte de Aurélio Pereira, recordando-o como uma «figura importante do futebol português e referência inquestionável na formação de jovens talentos».

«Reconhecido por todos pela sua dedicação e visão, Aurélio Pereira desempenhou um papel relevante no desenvolvimento de várias gerações de atletas, contribuindo para o crescimento e prestígio do futebol nacional e das suas seleções», escreveram as águias em nota oficial, em forma de «homenagem à memória de um homem que dedicou a vida ao desporto com paixão e integridade».

«O Sport Lisboa e Benfica apresenta à família, amigos e ao Sporting Clube de Portugal as mais sinceras condolências», remataram.