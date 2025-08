Último reforço a ser confirmado pelo Benfica, Franjo Ivanović «vai estar disponível para jogar» frente ao Nice, esta quarta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, confirmou o treinador dos encarnados, Bruno Lage.

«Fez a pré-época no clube anterior e tem tido uma adaptação muito boa à equipa», explicou o técnico, que elencou as possibilidades de encaixe do internacional croata na equipa do Benfica.

«Eventualmente, o Ivanović pode ser um segundo avançado, um homem que jogue ao lado do Pavlidis ou do Henrique Araújo. Tenho três homens na frente, depende do rendimento deles e do que for necessário para preparar o jogo da melhor maneira», referiu.

Bruno Lage dedicou ainda elogios a Andreas Schjelderup, «um jovem com uma qualidade muito boa e uma maturidade enorme, que sabe aquilo que de bom tem e o que pode ainda melhorar», e falou das diferentes opções de que dispõe para o meio-campo.

«O [Leandro] Barreiro entende muito bem as nossas ideias naquela posição, tal como o Fredrik [Aursnes]. São jogadores com caraterísticas diferentes, que nos oferecem movimentos e dinâmicas diferentes», notou.

O Benfica defronta o Nice, em França, esta quarta-feira (20:00), no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o encontro, ao minuto, pelo Maisfutebol.