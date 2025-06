Orkun Kökcü, médio do Benfica, abordou, em entrevista à DAZN, a polémica com o treinador dos encarnados, Bruno Lage, espoletada pela substituição na segunda parte do jogo frente ao Auckland City, no Mundial de Clubes.

«O que se passou não foi bonito, para o nosso clube, para os nossos adeptos e também para a equipa. Não é agradável ver coisas deste género», admitiu o internacional turco, antes de explicar a reação intempestiva que teve pela decisão do treinador.

«Como jogador, sou uma pessoa que gosta de ganhar. Tenho uma mentalidade vencedora e quero fazer o melhor pela equipa. Naquele momento, pensei que podia ajudar ainda mais a equipa. Mas, no final, foi o treinador que tomou a decisão. Todos os jogadores querem jogar os 90 minutos. Não o devia demonstrar daquela forma, mas é difícil manter tudo para mim. Aconteceu, mas temos de o esquecer», referiu.

Kökcü garantiu que já conversou com Bruno Lage e que a situação está sanada. «Como jogador, tenho de respeitar a escolha. Perdi o controlo, mas no dia seguinte falei com o treinador sobre os meus sentimentos naquele momento e também sobre os sentimentos dele. Resolvemos as coisas, está tudo bem e estamos prontos para o que vem aí. Não tenho problemas com o treinador. Tivemos uma temporada incrível, ele pôs-me a jogar na posição de que gosto e temos uma boa relação», salientou.

«A minha reação não foi por me achar superior a nada», assegurou Kökcü, que entende que «o clube é sempre maior do que o jogador». «Quando estou em campo, por vezes perco o controlo e acontecem coisas como esta. Muitos jogadores já passaram por isto. É normal que o futebol tenha destas coisas. Não é bonito, não é o que queremos mostrar como Benfica, mas não precisamos de exagerar muito a situação. O mais importante é seguir em frente. Queremos coisas grandes e temos de nos manter unidos», salientou.

O internacional turco diz sentir-se «bem em campo», nota que «as estatísticas são boas», mas faltou o sucesso coletivo na reta final da temporada: «Não estamos contentes porque não ganhámos o campeonato. Se jogamos no Benfica, temos de ganhar tudo. Sinto-o da mesma forma. Agora temos de nos focar no que vem aí. Temos de jogar melhor como equipa e ganhar troféus».

O Benfica fecha o Grupo C do Mundial de Clubes no dia 24 de junho, frente ao Bayern Munique (20:00), em Charlotte.