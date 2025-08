Bruno Lage apontou para o fecho da atual janela de mercado um comentário mais aprofundado sobre a forma como Benfica o vem encarando, mas comentou as notícias que dão conta de um eventual interesse dos encarnados na contração de um criativo.

«Não sei de onde vem a narrativa do criativo, porque o que temos são jogadores criativos. Não entendo essa parte», confessou o treinador das águias, antes de aprofundar a questão.

«O que é um criativo? Um jogador de último passe ou que finte jogadores? Temos esses jogadores na nossa equipa. Temos é de continuar a trabalhar para construir o melhor plantel até ao fecho do mercado. Esse é o ponto», explicou.

Lage admitiu ainda que «liderança e agressividade desportiva» foram valências que privilegiou nos reforços já confirmados: «São as caraterísticas do Ríos e de quase todos os jogadores que contratámos. [Procurámos] jogadores com liderança e que nos pudessem aumentar essa agressividade desportiva, que sentia que faltava à nossa equipa».

O Nice-Benfica, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se esta quarta-feira, a partir das 20:00. Acompanhe o seu desenrolar, ao minuto, pelo Maisfutebol.