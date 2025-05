O capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, recorreu às redes sociais para lamentar o título perdido pelos encarnados na Liga portuguesa, apontando já baterias à final da Taça de Portugal, em que as águias terão o Sporting como adversário.

«Estamos desiludidos por não termos conseguido dar-vos o “39”, que era o nosso objetivo. Sei que dói, porque mereciam-no pelo compromisso durante todo o ano. A vida sempre nos coloca à prova e quando não conseguimos cumprir um objetivo, temos de nos levantar e voltar a tentar. No domingo, temos uma nova oportunidade de conquistar mais um título para o clube e para vocês, benfiquistas», escreveu o internacional argentino, dirigindo-se aos adeptos do Benfica.

«Sabemos a camisola que vestimos e o que ela representa. Que e a desilusão e a tristeza se transformem em alegria, compromisso e ambição», desejou Otamendi.

O Benfica fechou a Liga na segunda posição, atrás do bicampeão Sporting, que defronta na final da Taça de Portugal, no próximo domingo (17:15), no Jamor.