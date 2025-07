Até aqui rivais em batalhas pelos seus países, Richard Ríos e Nicolás Otamendi unem agora esforços em prol do Benfica.

Os dois protagonizaram um episódio “quentinho” durante um jogo entre a Argentina e a Colômbia, com empurrões e algumas “bocas” à mistura, imagens que foram recuperadas depois da oficialização, pelas águias, da contratação de Ríos ao Palmeiras.

Esta quarta-feira, na chegada ao Seixal para cumprir o primeiro treino pelo Benfica, o médio colombiano teve uma receção personalizada por parte do capitão.

Prestianni ficou com a missão de apresentar Ríos a Otamendi, que o esperava no ginásio enquanto golpeava um saco de boxe.

«Vamos ver, mano, quem é o mais velho agora?», atirou o argentino assim que Ríos se juntou a si, relembrando as provocações do colombiano no jogo entre os dois países, no passado mês de junho, de apuramento para o Mundial do próximo ano.

O poder do humor esvaziou a polémica, com o vídeo a terminar com Richard Ríos e Otamendi a garantirem estar «juntos pelo Benfica».