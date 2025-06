Aos 37 anos, Nicolás Otamendi ainda não pensa na reforma. Nem sequer em abrandar o ritmo. Em entrevista à rádio argentina La Red, o defesa do Benfica aponta baterias ao Mundial de Seleções, do próximo ano, razão pela qual rejeita mudar-se para campeonatos periféricos, como o saudita.

«Na minha cabeça, só penso em continuar a competir e em não deixar de estar no radar da Seleção. Tive ofertas da Arábia Saudita, mas descartei-as. Quero continuar na Seleção. Sempre disse que, competindo e mantendo um bom nível, terei hipóteses de ir à Seleção, mas ainda falta para o Mundial (de 2026)», referiu o defesa-central.

«Algumas pessoas querem que me reforme, mas eu continuo. Para mim, as vaias são como gasolina, por isso continuo a trabalhar», prosseguiu Otamendi, que elegeu o compatriota Lionel Messi como «o melhor jogador da história do futebol» e falou do regresso de Di María à Argentina: «Vai voltar à sua casa. Saiu muito jovem para a Europa, mas conhece o futebol argentino. Vai competir e desfrutar».

Capitão do Benfica, Nicolás Otamendi leva já 66 jogos disputados esta temporada, entre clube e Seleção. O contrato com as águias expira no final deste mês.

O Benfica apurou-se para os oitavos de final do Mundial de Clubes, depois de ter conquistado o Grupo C. No arranque da fase a eliminar terá como adversário o Chelsea (28 de junho, 21:00).