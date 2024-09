O Benfica venceu, este sábado, o SFK 2000 Sarajevo, por 4-0, e garantiu a passagem para a segunda ronda da qualificação da Liga dos Campeões feminina.

Aos seis minutos, Catarina Amado inaugurou o marcador, depois de vários erros defensivos da defesa bósnia.

De seguida foi a vez de Martín-Prieto escrever o nome na lista de marcadores, na sequência de uma assistência de Marie Alidou.

O momento alto do jogo foi aos 24 minutos, com Chandra Davidson a marcar um golaço fora de área. A jogadora do Benfica agarrou a bola e à lei da bomba fez o 3-0.

O último golo da partida surgiu aos 69 minutos, autoria de Marie Alidou.

No caminho dos campeões, o Benfica conhece o adversário da próxima ronda na segunda-feira, dia 9, numa eliminatória que define os últimos 12 participantes na Liga dos Campeões 2024/25.