Pedro Monteiro Fernandes demitiu-se do cargo de vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa.

A demissão surge na sequência dos incidentes após a final da Taça da Liga de futsal, conquistada pelo Sporting diante do Benfica (5-2). O advogado criticou os comentadores da transmissão televisiva na página de Facebook, numa publicação onde apelidou a equipa encarnada de «uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho».

«Pelos vistos o Canal 11 que devia ser transparente e isento já está conspurcado de vermelho. A azia não disfarçada dos ceguinhos pseudo-comentadores fez-se sentir no jogo entre o Sporting Clube de Portugal e uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho. Rocha foi expulso e muito bem expulso. Vejam e revejam o lance. Mas ainda assim os pseudo-comentadores vermelhuscos, qual cegos putianos, não viram. Chupem... com todas as letras», escreveu o antigo dirigente.

Em comunicado publicado esta segunda-feira, o Benfica repudiou «as lamentáveis declarações» de Pedro Monteiro Fernandes e apelou à AF Lisboa para abrir «um inquérito disciplinar tendente à sua destituição». Uma posição tomada antes de se conhecer a demissão do dirigente.