Benfica
Há 38 min
Futsal feminino: Benfica confirma saída de Paulinho Roxo
Técnico já tinha antecipado o terminar da ligação, que só é oficial a 30 de junho
DIM
Técnico já tinha antecipado o terminar da ligação, que só é oficial a 30 de junho
DIM
Agora sim, é oficial. Paulinho Roxo já não é treinador do futsal feminino do Benfica.
Poucos dias após o próprio ter antecipado a saída do cargo, as águias emitiram um curto comunicado em que agradecem os serviços prestados pelo treinador e referem que o contrato termina a 30 de junho. Esta época, Paulinho Roxo conquistou o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal.
Leia aqui o comunicado do Benfica:
«O Sport Lisboa e Benfica informa que o treinador Paulo Roxo não irá continuar a orientar a equipa feminina de futsal. O seu contrato termina no dia 30 de junho.
Após as conquistas do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal, o Clube deseja felicidades a Paulo Roxo.»
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