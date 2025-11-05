Em acerto de calendário relativo à sétima jornada da Liga, o Benfica venceu o Caxinas (3-1). Na tarde desta quarta-feira, em Carcavelos – casa emprestada pelo Quinta dos Lombos – as águias apresentaram-se com Léo Gugiel, Afonso de Jesus, Arthur, Kutchy e Higor de Souza. Do outro lado, os forasteiros alinharam com Tiago Sacramento, Ricardo Marques, Sévio, Bazan e Matheus Correia.

Apesar da primeira parte dominada pelos campeões nacionais – até com um remate de Afonso de Jesus à barra – o guardião Tiago Sacramento forçou o nulo até ao oitavo minuto da etapa complementar. O relógio assinalava 28 minutos quando Adaílton Souza inaugurou o marcador a favor dos Caxinas, de livre direto, estreando-se a marcar nesta época.

Na resposta, dois minutos volvidos, Afonso de Jesus repôs a igualdade, com o segundo golo no campeonato – o quinto na temporada – na insistência após remate de Higor. Na mó de cima, as águias completaram a reviravolta graças a um remate rasteiro de Diego Nunes. Estavam decorridos 32 minutos quando o brasileiro assinou o quinto golo na prova.

Enquanto Léo Gugiel impediu nova igualdade, o Benfica aproveitou o “guarda-redes avançado” do Caxinas para encerrar a contenda. Pela direita, ao segundo poste, Lúcio Rocha fez o terceiro golo na Liga, aos 37 minutos.

Desta forma, o Benfica retomou a liderança do campeonato, com 21 pontos – sete vitórias em sete jornadas – igualado pelos Leões de Porto Salvo. Segue-se a visita ao Elétrico (11.º e penúltimo), na tarde de sábado (19h).

Por sua vez, o Caxinas continua no 9.º lugar, com seis pontos, igualado pelo Quinta dos Lombos (10.º), com três pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção. Em todo o caso, o emblema de Vila do Conde está a um ponto do “rival” Rio Ave (8.º), a primeira equipa em zona de play-off. No calendário do Caxinas segue-se a receção ao Sporting (3.º), no sábado (17h30).