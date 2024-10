O Benfica e Lúcio Rocha chegaram a acordo para a renovação do contrato que liga as duas partes.

Em comunicado, os encarnados informam que o ala de 20 anos, eleito recentemente o melhor jogador jovem do mundo, fica agora ligado ao clube até 2028.

«É a continuação de um sonho tornado realidade prolongar a minha ligação a este clube que me acolheu desde que cheguei cá, tanto os adeptos como toda a gente que aqui trabalha. Vou dar tudo de mim para dignificar essa honra de poder continuar a jogar aqui», disse, à BTV.

«É uma distinção que me honra muito, não só a mim como à minha família e amigos próximos, porque sem eles isto não era possível, sem os meus companheiros de equipa, dia após dia, aqui no Benfica. Todas as pessoas que me dão carinho e fazem com que eu consiga ser o melhor jogador jovem do mundo», acrescentou, sobre o prémio que recebeu recentemente.