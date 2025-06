O Benfica escolheu Paulinho Roxo para orientar a equipa de futsal feminina na próxima temporada, apurou o Maisfutebol. O treinador do Famalicão, e antigo jogador do Sporting, vai assumir o leme dos encarnados a partir de 2025/26.

Ao longo da carreira como treinador, o brasileiro de 43 anos orientou o Nogueiró e Tenões desde 2022/23 até se juntar ao Famalicão em fevereiro deste ano. Com um total de oito vitórias em 14 jogos, Paulinho Roxo conseguiu vencer a II Divisão e subir com o Famalicão ao principal escalão. Esta será a primeira aventura no futebol feminino.

Alexandre Pinto é o atual treinador do Benfica, mas irá deixar o cargo no final da presente temporada, depois da escandalosa eliminação nos quartos de final do play-off do campeonato nacional feminino de futsal, frente ao Atlético CP (1-0).