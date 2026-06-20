Treinador do Benfica antecipa saída: «Ninguém mexe com o meu trabalho»
Paulinho Roxo conquistou a Liga feminina de futsal, além da Taça de Portugal, mas deixou críticas à estrutura das águias
Paulinho Roxo conquistou a Liga feminina de futsal, além da Taça de Portugal, mas deixou críticas à estrutura das águias
No rescaldo à conquista da Liga pela equipa feminina do futsal do Benfica, Paulinho Roxo deixou alguns recados para a estrutura liderada por Rui Costa. Ao Canal 11, o treinador brasileiro de 44 anos, contratado há um ano, apontou à saída.
«Foi um ano difícil, com pessoas a tentarem mexer diretamente no meu trabalho e uma coisa é certa: tirei o meu curso sozinho, ninguém mexe com o meu trabalho e muito provavelmente é por causa disso que vou sair.»
«Mas saio de coração limpo, saio com a alma lavada e com a consciência de que o burro tem sorte», disse.
Outrora ala de Sp. Braga e Sporting, Paulinho Roxo conseguiu 29 vitórias em 35 jogos, conquistando Liga e Taça de Portugal, e perdendo Supertaça e Taça da Liga para o Nun’Álvares.
O timoneiro orientou a equipa masculina do Famalicão em 2024/25, na II Liga.
O Benfica regressou ao trono do futsal feminino neste sábado, com o oitavo campeonato. Há um ano, o Nun’Álvares conseguiu uma conquista inédita e impediu o octacampeonato das águias.