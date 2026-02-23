A equipa de futebol do Benfica viaja na terça-feira para Madrid, mas esteve representada em peso no dérbi de futsal, esta noite. Alguns dos pupilos de José Mourinho, sobretudo o que têm passado ligado à formação, estiveram na bancada a assistir à vitória dos encarnados sobre o Sporting (4-3), nos quartos de final da Champions.

António Silva, Samuel Soares, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Manu Silva, Gonçalo Oliveira, Diogo Prioste, João Veloso e João Rego foram alguns dos jogadores que fizeram questão de ir ao pavilhão da Luz apoiar a equipa de futsal. De resto, foram filmados a festejar efusivamente o golo da vitória, apontado a poucos segundos do apito final, mas também a acompanhar os cânticos dos adeptos.

O presidente do Benfica, Rui Costa, também esteve no pavilhão e vibrou com o 4-3.