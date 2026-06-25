O defesa-central Gabriel Índio foi uma das principais surpresas no arranque dos trabalhos do Benfica, esta quinta-feira.

O jovem brasileiro integra a lista de 30 nomes que marcou presença no primeiro dia de pré-época, no Seixal. Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente como reforço, o central já está ao serviço dos encarnados.

Gabriel Índio chega ao Benfica proveniente do Athletic-MG, da segunda divisão do Brasil. O defesa de 17 anos (completa os 18 em julho), como escreveu o Maisfutebol, tinha negociações bem encaminhadas com o Nápoles, mas o Benfica ganhou a corrida e deverá pagar um montante a rondar os cinco milhões.

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