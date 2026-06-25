Benfica
Há 1h e 19min
Benfica: Gabriel Índio presente no arranque da pré-época
Central brasileiro ainda não foi oficializado pelos encarnados
AC
Central brasileiro ainda não foi oficializado pelos encarnados
AC
O defesa-central Gabriel Índio foi uma das principais surpresas no arranque dos trabalhos do Benfica, esta quinta-feira.
O jovem brasileiro integra a lista de 30 nomes que marcou presença no primeiro dia de pré-época, no Seixal. Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente como reforço, o central já está ao serviço dos encarnados.
Gabriel Índio chega ao Benfica proveniente do Athletic-MG, da segunda divisão do Brasil. O defesa de 17 anos (completa os 18 em julho), como escreveu o Maisfutebol, tinha negociações bem encaminhadas com o Nápoles, mas o Benfica ganhou a corrida e deverá pagar um montante a rondar os cinco milhões.
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