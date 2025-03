Rui Costa, presidente do Benfica, discursou na abertura da Gala Cosme Damião, onde as águias celebraram os 121.º aniversário do clube.

O dirigente máximo do Benfica fez questão de mencionar o campeonato de futebol falhado na época passada mas relembrou os restantes troféus levantados pelas águias nas restantes modalidades.

«Pese embora fique a mágoa de não termos conseguido o tão almejado 39, nos últimos 12 meses conquistámos 52 títulos coletivos, em seniores masculinos e femininos, no futebol e nas mais diversas modalidades», começou por dizer Rui Costa.

O presidente das águias recordou ainda o recente feito do Benfica que chegou aos 400 mil sócios. «Atingimos a extraordinária marca dos 400 mil sócios e tornámo-nos no clube com mais associados do mundo. Um claro sinal da vitalidade do Benfica, da sua dimensão global e da sua grandiosidade. Que ninguém tenha dúvidas: a alma do Benfica são os seus sócios».

A aprovação dos novos estatutos do Benfica foi também motivo de celebração por parte de Rui Costa que considera «um marco fundamental na História» do clube encarnado.

«Trata-se de um passo decisivo no caminho da modernidade, no reforço do associativismo, para um Benfica mais preparado para os desafios vindouros. Um processo que deve ser motivo de orgulho para todos os Benfiquistas, pela enorme participação, pela transparência e pelo espírito democrático que presidiu a todas as discussões. Um processo que nos deixou, enquanto Clube, mais sólidos e mais coesos», sublinhou.

Rui Costa mencionou ainda a robustez financeira que será necessária para que o clube da Luz se mantenha como «um dos grandes da Europa».

«Importa, para isso, que o Clube, a par desta natural ambição de vencer, caminhe de mãos dadas com uma situação económico-financeiro robusta e equilibrada, que lhe permita fazer face a novos e constantes desafios bem como aos necessários investimentos no reforço da competitividade das suas equipas».

O presidente das águias concluiu pedindo «exigência máxima e foco total» às equipas das águias na reta final dos campeonatos.

«Conquistado um troféu, importa, a partir desse momento, olhar única e exclusivamente para aquilo que podemos conquistar a seguir. Importa manter o foco e o compromisso para alcançar mais vitórias e mais conquistas».