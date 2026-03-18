De Aursnes a Isaac Nader: os vencedores dos Galardões Cosme Damião
Benfica entregou 16 prémios na noite que assinalou o 112.º aniversário do clube
Benfica entregou 16 prémios na noite que assinalou o 112.º aniversário do clube
Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup, Lúcia Alves, Carolina Tristão, Isaac Nader, Kutchy ou Cassiano Klein foram alguns dos premiados nos Galardõeos Cosme Damião, na noite desta terça-feira, numa cerimónia que assinalou os 122 anos do Benfica.
No total, foram entregues 16 galardões, na noite celebrada pelos encarnados no Pavilhão n.º 2 da Luz.
O presidente do Benfica, Rui Costa, discursou na cerimónia e, entre outros assuntos, falou do «castigo inqualificável aplicado a José Mourinho».
TODOS OS PRÉMIOS:
Galardão Futebolista do Ano:
Fredrik Aursnes
Galardão Futebolista Feminino:
Lúcia Alves
Galardão Revelação Futebol Masculino:
Andreas Schjelderup
Galardão Revelação Futebol Feminino:
Carolina Tristão
Galardão Mérito e Dedicação:
José Augusto
Galardão Treinador do Ano:
Cassiano Klein
Galardão Atleta de Alta Competição:
Isaac Nader
Galardão Modalidade:
Futsal masculino
Galardão Revelação Modalidades:
Kutchy
Galardão Formação:
Equipas sub-15, sub-17 e sub-19 de futebol
Galardão Homenagem:
José Henrique
Galardão Casa Benfica:
Figueira da Foz
Galardão Projeto:
1904 Benfica Hotel
Galardão Fundação Benfica:
GNR
Galardão Inovação:
Benfica FM
Galardão Parceiro:
Suits Inc