Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup, Lúcia Alves, Carolina Tristão, Isaac Nader, Kutchy ou Cassiano Klein foram alguns dos premiados nos Galardõeos Cosme Damião, na noite desta terça-feira, numa cerimónia que assinalou os 122 anos do Benfica.

No total, foram entregues 16 galardões, na noite celebrada pelos encarnados no Pavilhão n.º 2 da Luz.

O presidente do Benfica, Rui Costa, discursou na cerimónia e, entre outros assuntos, falou do «castigo inqualificável aplicado a José Mourinho».

TODOS OS PRÉMIOS:

Galardão Futebolista do Ano:

Fredrik Aursnes

Galardão Futebolista Feminino:

Lúcia Alves

Galardão Revelação Futebol Masculino:

Andreas Schjelderup

Galardão Revelação Futebol Feminino:

Carolina Tristão

Galardão Mérito e Dedicação:

José Augusto

Galardão Treinador do Ano:

Cassiano Klein

Galardão Atleta de Alta Competição:

Isaac Nader

Galardão Modalidade:

Futsal masculino

Galardão Revelação Modalidades:

Kutchy

Galardão Formação:

Equipas sub-15, sub-17 e sub-19 de futebol

Galardão Homenagem:

José Henrique

Galardão Casa Benfica:

Figueira da Foz

Galardão Projeto:

1904 Benfica Hotel

Galardão Fundação Benfica:

GNR

Galardão Inovação:

Benfica FM

Galardão Parceiro:

Suits Inc

