Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup, Lúcia Alves, Carolina Tristão, Isaac Nader, Kutchy ou Cassiano Klein foram alguns dos premiados nos Galardõeos Cosme Damião, na noite desta terça-feira, numa cerimónia que assinalou os 122 anos do Benfica.

No total, foram entregues 16 galardões, na noite celebrada pelos encarnados no Pavilhão n.º 2 da Luz.

O presidente do Benfica, Rui Costa, discursou na cerimónia e, entre outros assuntos, falou do «castigo inqualificável aplicado a José Mourinho».

TODOS OS PRÉMIOS:

Galardão Futebolista do Ano:
Fredrik Aursnes

Galardão Futebolista Feminino:
Lúcia Alves

Galardão Revelação Futebol Masculino:
Andreas Schjelderup

Galardão Revelação Futebol Feminino:
Carolina Tristão

Galardão Mérito e Dedicação:
José Augusto

Galardão Treinador do Ano:
Cassiano Klein

Galardão Atleta de Alta Competição:
Isaac Nader

Galardão Modalidade:
Futsal masculino

Galardão Revelação Modalidades:
Kutchy

Galardão Formação:
Equipas sub-15, sub-17 e sub-19 de futebol

Galardão Homenagem:
José Henrique

Galardão Casa Benfica:
Figueira da Foz

Galardão Projeto:
1904 Benfica Hotel

Galardão Fundação Benfica:
GNR

Galardão Inovação:
Benfica FM

Galardão Parceiro:
Suits Inc
 

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