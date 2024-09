O Galatasaray revelou, esta manhã, os valores da transferência de Kerem Akturkoglu para o Benfica, anunciada na noite de segunda-feira.

O último reforço das águias neste mercado de transferência custou 12 milhões de euros aos cofres da Luz, segundo pode ler-se no comunicado. O emblema turco fica ainda com dez por cento do lucro de uma futura transferência do avançado de 25 anos.

Akturkoglu, refira-se, assinou um contrato válido com o Benfica até 2029.