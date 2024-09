Kerem Aktürkoglu é o mais recente reforço do Benfica e a saída do Galatasaray não deixou todos satisfeitos, sobretudo um jovem adepto do emblema turco, que não conseguiu conter as lágrimas.

Ao ver o vídeo ser partilhado nas redes sociais, o avançado de 25 anos decidiu «consolar» o pequeno Rüzgar Sevim com uma mensagem e uma promessa para o futuro. Aktürkoglu garantiu ao adepto que lhe vai oferecer a primeira camisola que vai utilizar ao serviço do Benfica, como forma de «fazer as pazes».

Veja aqui a mensagem completa de Aktürkoglu:

Querido Rüzgar. A vida ensina-nos muitas coisas. Por mais que os dias bons sejam passados com felicidade, as separações também fazem parte. Mas mesmo que estejamos separados, os nossos corações continuam a bater juntos. Por favor, não desistas do Galatasaray e de ser adepto do Galatasaray. Certamente terás mais heróis que vão vestir essas cores, vais rir com eles e espero que as lágrimas nos teus olhos sejam apenas de felicidade... Não sei se me vais perdoar, mas gostaria de te dar a camisola do meu primeiro jogo no Benfica. Talvez assim possamos fazer as pazes, o que é que achas?