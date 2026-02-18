Agente de Prestianni: «Defendeu a equipa da falta de respeito de Vinicius»
Gastón Fernández não acredita na tese de racismo
Gastón Fernández, um dos agentes de Gianluca Prestianni, utilizou as redes sociais para defender o seu cliente após o incidente desta terça-feira, no Benfica-Real Madrid. Fernández disse que Prestianni limitou-se a «defender» a sua equipa.
«Jogo da Champions, pulsações elevadas e Vinicius num jogo à parte com o público do Benfica. Houve uma discussão em que Gianluca defende a sua equipa pela falta de respeito do jogador visitante contra o seu público, eu estava no campo e foi isso que vi», afirmou.
«Depois vem tudo o que significa uma figura mundial como Vinicius. Há milhões de imagens em que os jogadores cobrem a boca com camisolas ou mesmo com a própria mão para que não se possam ler os seus lábios», justificou, tal como o próprio cliente tinha feito nas redes sociais.
Gastón Fernández não defende a tese de que tenha havido um episódio racista, sublinhando a sua confiança no caráter do extremo argentino.
«Daí a ser um ato de racismo, acho que pode haver muitas maneiras de tirar vantagem. Acredito e confio no Gianluca porque ele tem o conhecimento e o profissionalismo para se comportar como um jogador de futebol de elite. Sejamos justos e deixemos o espetáculo de lado. Só Prestianni e Vinicius saberão o que foi dito», finalizou.
Vinicius Jr. alega, bem como Kylian Mbappé, que Prestianni chamou-lhe «macaco» cinco vezes. O protocolo da UEFA designado para estas situações foi acionado, mas Prestianni acabou sem punição durante o jogo. O organismo que rege o futebol europeu vai investigar o sucedido.