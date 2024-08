O Benfica tem estado à procura de reforços no mercado de transferências. Uma das posições mais requeridas pelas águias é a de defesa esquerdo, com o principal alvo, segundo a imprensa belga, a ser Zakaria El Ouahdi, do Genk.

Johan Boskamp, antigo internacional belga e treinador de várias equipas no país, como Beveren, Gent, Anderlecht, Lierse, Molenbeek ou o próprio Genk, teceu algumas palavras sobre o assunto em questão.

«Quando clubes do calibre do Benfica batem à porta e o próprio jogador está de olho numa transferência será muito difícil impedi-lo. Caso contrário o clube acaba por ficar com um jogador infeliz. É uma pena para o Genk, mas isso faz parte do futebol e os dirigentes só podem esperar obter um valor justo pela transferência», referiu em declarações ao Het Belang van Limbourg.

De referir que o marroquino tem contrato com o Genk até 2027.

Esta temporada fez um total de 27 jogos e quatro assistências pelos belgas e atualmente representa a seleção olímpica de Marrocos em Paris 2024.