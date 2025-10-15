Georgiy Sudakov, jogador do Benfica, já está reunido com a família em Portugal!

Depois de um mês de incertezas, marcados pelo nascimento da segunda filha e o bombardeamento do apartamento do atleta em Kiev, a família ucraniana juntou-se finalmente em Lisboa.

A celebrar o momento de felicidade, Sudakov, que sofreu uma lesão ao serviço da seleção ucraniana, mas já treinou nesta terça-feira no Benfica Campus, partilhou um vídeo nas redes sociais a abraçar as duas filhas.

«A minha felicidade», escreveu o ucraniano, esta quarta-feira acompanhando com emojis de corações.

De recordar que o médio chegou ao Benfica no mercado de verão e não teve a possibilidade de assistir ao nascimento da filha, na Ucrânia, visto que a mulher não conseguiu viajar para Portugal, na altura, devido à avançada gravidez. Ora, após o parto, Liza saiu do país natal, que vive atualmente uma guerra com a Rússia, e viajou com as filhas para voltar a reunir a família.