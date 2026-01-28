Gianluca Prestianni, avançado do Benfica, em declarações à Sport TV após a vitória frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões:

Ovação da Luz quando foi substituído

«Estou feliz, ainda não caí em mim. Estas são as noites de Champions que, na Argentina, qualquer jogador sonha viver. Contra o Real Madrid, ganhar no último segundo para nos podermos qualificar para o play-off é muito emocionante. Trabalhámos muito, não merecíamos ficar de fora.»

Benfica foi ousado frente ao Real Madrid

«Sabíamos que equipa íamos enfrentar hoje. Se os deixássemos jogar, eles são jogadores de primeira linha e podiam causar-nos problemas, como aconteceu hoje. A nossa estratégia passava por não os deixar jogar, pressionar alto e fazer o nosso jogo.»

Uma das melhores exibições pelo Benfica

«Hoje senti-me muito bem. Entendo que, às vezes, possam esperar muito mais de nós num jogo, mas se as coisas não nos saem bem nesse jogo faz parte, porque somos pessoas. Quero muito jogar todos os jogos, mas às vezes as coisas não saem como esperamos. Que as pessoas entendam a forma como jogo, mas vou sempre ter atitude, entrega e dar sempre tudo pelo Benfica.»