O Benfica reagiu, esta quarta-feira, à investigação da UEFA quanto às «alegações de comportamento discriminatório» que Vinicius Júnior fez a Gianluca Prestianni. Os encarnados prometem colaborar com o organismo.

«O Sport Lisboa e Benfica encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo frente ao Real Madrid», lê-se no comunicado do emblema da Luz.

Na nota publicada no site oficial, as águias sublinham «o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão» e lembram que «têm em Eusébio o seu símbolo maior».

O Benfica «reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista».

Por fim, os encarnados lamentam aquilo que consideram ser uma «campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima».