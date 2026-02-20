A camisola usada por Gianluca Prestianni durante o polémico Benfica-Real Madrid, na semana passada, já vale mais de mil euros. Tal como habitual, o clube da Luz disponibilizou as camisolas utilizadas no jogo na plataforma MatchWornShirt, parceira do Benfica.

Enquanto as camisolas de jogadores como Nicolás Otamendi, Anatoliy Trubin ou Vangelis Pavlidis não ultrapassavam licitações de 300 euros, a procura pelo equipamento de Gianluca Prestianni está a ser muito maior, num jogo em que o argentino ficou marcado por acusações de racismo contra Vinicius Júnior.

O valor da camisola já ultrapassava os 1,100 euros pelas 15h30 da tarde desta sexta-feira, praticamente o quintuplo dos colegas de equipa. Ofertas que vêm de países como Reino Unido, Suíça ou Estados Unidos da América, além de Portugal. O leilão acaba só em dez dias, por isso é expectável que a camisola custe vários milhares de euros.

Do lado do Real Madrid, não há nenhuma camisola doada para aquela plataforma, que tem parcerias com bastantes clubes europeus.

Gianluca Prestianni está a ser investigado pela UEFA após ter alegadamente chamado Vinicius Júnior de «macaco» por cinco vezes, de acordo com o atleta do Real Madrid e o colega Kylian Mbappé.