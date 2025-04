Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória por 5-0 ante o Tirsense, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Se a equipa teve o chip certo:] «Sim, levámos o jogo de forma séria. Temos uma entrada forte. Começámos com seis jogadores formados na nossa casa, terminámos o jogo com mais três, por isso foi sempre um jogo controlado, de princípio ao fim. Respeitar o Tirsense pelo trajeto que fez na Taça foi desta forma, por isso estou muito satisfeito com a exibição coletiva e individual, porque vivemos de rendimento. Os jogadores corresponderam, é isso que me deixa satisfeito. Trabalhamos diariamente e muitos jogadores têm trabalhado muito e bem, sem minutos. Hoje foi dada oportunidade e contribuíram, confirmaram o talento e o rendimento que têm. Foco no jogo seguinte.»

[Se o resultado influencia a 2.ª mão:] «É uma pergunta prematura. Ainda temos dois jogos pela frente até lá. É um resultado muito bom, mas independentemente de quem jogue, é respeitar o Tirsense da mesma forma que fizemos aqui.»

[Rotatividade, substituições, Prestianni:] «Tomei nota dele, tomei nota do Rego e do Schjelderup, que fizeram grandes golos, do Florentino que fez uma exibição exemplar, o António Silva que liderou bem a equipa. Tomei nota de toda a gente. Agora vamos no caminho de regresso, vou jantar e ver o jogo. É exigência máxima no que temos de fazer. Houve gente que ficou no Seixal e já está a preparar o jogo seguinte. Independentemente da idade e do estatuto, os jogadores têm de corresponder a todo o momento. Ainda não falei num, que é o [João] Veloso, que ficou fora da convocatória, tem treinado muito e bem, não esteve na convocatória, mas esteve com a comitiva.»