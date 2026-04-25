Mourinho elogia Prestianni e comenta castigo: «Estou curioso...»
Treinador do Benfica defende argentino após conhecimento do castigo imposto pela UEFA
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«Prestianni não era um jogador preparado… tem melhorado de uma forma incrível»
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Mourinho: «O campeonato do Benfica é digno, não está a ser um desastre»
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Mourinho: «Eu e o Schjelderup estivemos muito longe...»
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«Lukebakio não gostou de ser substituído... o banco não tem culpa»
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Mourinho aponta Ivanovic à seleção croata: «Merece muito»