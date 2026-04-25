A UEFA condenou Gianluca Prestianni a seis jogos de suspensão por insultos homofóbicos (e não racistas) a Vinicius Júnior. Questionado sobre esse assunto após a vitória sobre o Moreirense (4-1), José Mourinho foi irónico.

Aplausos dos adeptos a Prestianni

«Se estivesse na bancada também aplaudia, porque ele tem feito um bom campeonato. Tem feito uma boa época, um trabalho fantástico. Tem melhorado de um modo incrível. Agora, taticamente, é forte. Obviamente tem as suas qualidades fundamentais como a técnica ou a coragem no jogo. Mas não era um jogador preparado quando cheguei e é por aí que eu acho que os adeptos aplaudem e gostam. A maneira como ele recuperou um passe que dá origem ao terceiro golo, por exemplo, não são todos os alas que trabalham assim para a equipa.»

Castigo a Prestianni

«Ouvi tanta coisa na altura em que jogamos contra o Real Madrid que eu neste momento estou na expectativa para ler e ouvir comentários de pessoas que falaram tanto na altura. Estou numa posição de curiosidade e expectativa.»