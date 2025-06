Di María colocou um ponto final na segunda passagem pelo Benfica e os colegas de equipa não o esquecem na hora da despedida. Através das redes sociais, Gianluca Prestianni deixou uma mensagem ao compatriota e «lenda» do futebol.

Prestianni partilhou uma montagem com fotografias de ambos ao serviço do Benfica e uma camisola do Rosario Central, com o número e nome de Di María, que o vai representar esta temporada.

«Agradeço por tudo o que fizeste por mim, desde que cheguei ao Benfica. És uma lenda e acima de tudo uma grande pessoa. Obrigado por todos os momentos, foi uma honra estar na mesma equipa que tu. Desejo-te o melhor do mundo. Obrigado por tudo», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem de Prestianni para Di María: