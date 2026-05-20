Gianluca Prestianni fez o balanço da época do Benfica, através das redes sociais, e lamentou os resultados obtidos – o terceiro lugar no campeonato nacional e, consequentemente, a impossibilidade de qualificar para a Liga dos Campeões.

«Termina uma temporada com um sabor muito amargo, por não termos alcançado os objetivos a que nos propusemos desde o começo. Quero apenas pedir desculpa a todos os benfiquistas por não termos estado à altura do que o clube exige. Na próxima época regressaremos mais fortes para cumprir todos os objetivos que teremos pela frente», escreveu o jovem argentino de 20 anos.

Recorde-se de que Prestianni realizou 41 jogos, com três golos e cinco assistências e protagonizou uma das polémicas mais acesas desta época - caso de racismo com Vinícius Jr., do Real Madrid.