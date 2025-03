Esta quinta-feira, após a última sessão de treino antes da viagem a Barcelos, Gianluca Prestianni utilizou as redes sociais para começar uma pequena picardia com Renato Sanches, colega de equipa no Benfica.

«Que chato que és», escreveu o argentino no Instagram, acompanhado por uma fotografia da dupla e um emoji a rir.

Em questão está um momento de brincadeira, durante o treino, em que Renato Sanches abraça o jovem argentino.

Posteriormente, também no Instagram, Renato respondeu à brincadeira com um coração vermelho, mostrando a boa relação que têm.