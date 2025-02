Benfica e Gil Vicente estão de acordo em adiar o jogo da 24ª jornada, agendado para o fim de semana de 1 e 2 de março, em Barcelos, avançou o jornal A Bola e confirmou o Maisfutebol.

Os dois clubes vão solicitar agora à Liga Portugal que esse adiamento seja concedido.

A data que Benfica e Gil Vicente propõe é no fim do mês de março, logo a seguir à data FIFA para compromissos das seleções nacionais. O que significaria jogarem a 26 ou 27 de março.

Este pedido prende-se com o facto de o referido encontro em Barcelos surgir numa altura muito preenchida no calendário. O Benfica, por exemplo, defronta o Sp. Braga, para a Taça de Portugal, na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, às 20.45 horas, e volta a jogar na terça ou quarta-feira seguintes, dias 4 ou 5 de março, para a Liga dos Campeões.

Já o Gil Vicente recebe o Sporting, também para a Taça de Portugal na quinta-feira, dia 27 de fevereiro.

Por isso, e por ambos terem o calendário muito preenchido na semana anterior (no caso do Gil Vicente) ou nas semanas anterior e posterior (no caso do Benfica), os clubes entraram de acordo em adiar a partida.