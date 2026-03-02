Otamendi e Prestianni mostraram no final da vitória do Benfica em Barcelos que é muito fácil fazer uma criança feliz: basta querer, na verdade. Os argentinos tinham dois jovens adeptos a pedir-lhe a camisola e deslocaram-se à bancada para lha oferecer. O capitão ainda deu um abraço e um carinho na cabeça. As duas crianças pareciam nem estar a acreditar..