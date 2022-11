O Benfica recebeu e venceu o Gil Vicente esta tarde, por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Na Luz, João Mário abriu o marcador para as águias aos nove minutos, de penálti. Do mesmo modo, os gilistas chegaram ao empate, aos 17 minutos. Foi Fran Navarro o autor do golo.

Aos 36 minutos, Gonçalo Ramos restabeleceu a vantagem dos encarnados e o mesmo Gonçalo Ramos ampliou para 3-1 no início da segunda parte, aos 53 minutos.

O Benfica vai assim invicto para a paragem do Mundial 2022, com 37 pontos conquistados de 39 possíveis e com mais oito pontos do que o FC Porto, segundo classificado. O Gil Vicente segue em antepenúltimo, com nove pontos.