O Benfica desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, na 30.ª jornada da Liga 2022/23.

Os encarnados deslocam-se ao Minho pela última vez na temporada e depois de terem voltado às conquistas frente ao Estoril têm pela frente uns barcelenses que não perdem em casa desde novembro.

No encontro da Luz, Roger Schmidt surpreendeu ao lançar Fredrik Aursnes na lateral direita e ter dado a titularidade a João Neves. O jovem médio teve um bom desempenho, pelo que as dúvidas na equipa lisboeta começam logo aí: o camisola 87 mantém-se no onze?

De resto, o regresso de Alexander Bah à aptidão pode provocar uma série de mudanças. Desde logo com o dinamarquês a jogar a defesa-direito, a realocar Aursnes ao meio e, assim, retirar espaço a Neves. Ou a Chiquinho e Florentino, as outras opções para o meio.

Na frente, David Neres deve manter-se titular, enquanto os restantes não devem sofrer qualquer alteração.

António Silva, Otamendi e Grimaldo estão em risco de falhar o jogo com o Sp. Braga da próxima jornada caso vejam um cartão amarelo em Barcelos e isso pode vir a influenciar as escolhas do alemão, ainda que os sinais dados por Schmidt tenham sido noutro sentido.

Também Daniel Sousa tem opções a tomar. Entre os seus «galos» não pode contar com Kritciuk e Alipour, lesionados. Em risco de exclusão estão Zé Carlos, Adrian Marin, Vítor Carvalho, Pedro Tiba, Bilel, Fran Nvarro e Boselli.

