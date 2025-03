O Gil Vicente anunciou que os bilhetes para o jogo em atraso com o Benfica da 24ª jornada, agendado para o próximo dia 28 de março, a partir das 20.15 hors, já acabaram.

«Estão esgotados os bilhetes para o jogo Gil Vicente FC vs SL Benfica», escreveu o clube nas redes sociais.

Recorde-se que o duelo estava agendado para o dia 2, mas foi adiado a pedido do clube da Luz, devido ao jogo para a Champions com o Barcelona. Este será o primeiro jogo entre gilistas e encarnados, após a pausa para as seleções.