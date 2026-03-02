José Mourinho queixou-se, tanto na flash-interview como na conferência de imprensa, que ficou uma grande penalidade por assinalar a favor do Benfica, antes do primeiro golo, apontado por António Silva. Repetiu o treinador encarnado que houve falta dentro da área de Zé Carlos sobre Schjelderup.

«Percebo que o árbitro não tenha visto, num jogo disputado a 200 à hora, mas o VAR devia ter ido tomar um cafézinho», referiu Mourinho.

Até que, já depois de finalizada a conferência de imprensa, e através da assessoria do Benfica, o técnico reconheceu que tinha visto mal e que afinal não tinha havido penálti.

«Já tive oportunidade de ver outro ângulo do lance que me pareceu penálti e não se confirma. Peço desculpa pelo meu comentário no final do jogo», referiu José Mourinho.