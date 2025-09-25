José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. O técnico parabenizou o trabalho de César Peixoto, treinador rival, mas também recordou o passado dele enquanto futebolista.

Avaliação ao Gil Vicente

«Parabéns ao César, que é um dos meus muitos jogadores que virou teinador. Equipa boa, com dedo de treinador, bem organizada. Acho que a última vez que estive com o César foi na final da Champions [em 2004], nunca mais estive com ele. Vai ser um prazer.»

Melhor papel de Leandro Barreiro

«O Bruno conhece os jogadores melhor do que eu. Eu analisei-os contra e ele trabalhou com eles. Estou de acordo com ele no sentido em que o Leandro tem um bom timing de chegada à área. Sempre preso e mais posicional sofre um pouquinho. Mas na Vila das Aves troquei o Enzo pelo Leandro e ele esteve bem, é disponível. É um bom soldado. É rapido na transição defensiva.»

