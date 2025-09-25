Mourinho reencontra Peixoto: «Gil Vicente tem dedo de treinador»
Técnico do Benfica recordou quando orientou Peixoto no FC Porto, ainda como futebolista
«Não sei a 100 por cento quem joga, mas o Ríos joga de certeza»
«Se não posso criticar o trabalho do árbitro, tal como milhões de pessoas criticam o meu...»
«Paragem para as Seleções? Vamos fazer umas peladas durante 15 dias...»
«Nem sequer penso no mercado de janeiro, Benfica tem um bom plantel»
«Lukebakio não tem gasolina para 90 quilómetros, tem para 45 e se for híbrido...»
«Benzema? Não penso que o objetivo dele seja regressar ao futebol europeu»
«Desp. Chaves? Para nós é complicado do ponto de vista desportivo e logístico»