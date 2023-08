Vlachodimos voltou a ficar na bancada no encontro frente ao Gil Vicente. No final da partida, Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, falou sobre a situação:

«Só podemos ter dois guarda-redes na equipa. Depois temos sempre um terceiro junto de nós caso algo aconteça, é o procedimento habitual. Vlachodimos ficou de fora e para já ainda é um problema. Vamos ver o que acontece até ao final do mercado»