Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Gil Vicente por 3-0 na Luz:

[Benfica vai em sete vitórias seguidas. Qual é o segredo?]

«Não há segredo. É sempre trabalho árduo. Marcámos três golos, não sofremos e estamos muito felizes por isso.

Esperava um jogo difícil, porque o Gil é uma equipa boa, corajosa com bola e com jogadores capazes de encontrar soluções em espaços reduzidos. Tivemos de trabalhar arduamente, mas penso estivemos bem na maioria do tempo e marcámos nas alturas certas. O 3-0 depois do intervalo foi muito importante e com este golo penso que o jogo ficou decidido. Estamos muito felizes por termos vencido este jogo.

[Sobre a importância da liderança da Liga, apesar de o Sporting ter um jogo a menos…]

«Muito honestamente, as classificações só me importam no fim da época. Queremos estar em primeiro no fim da época para sermos campeões. (…) Foi bom termos vencido. Estar em primeiro não é assim tão importante. É importante estarmos focados em nós próprios. Vai ser uma longa corrida, com muitos jogos e, em especial, nas próximas quatro semanas teremos muitos jogos e é prudente não pensarmos muito na classificação.

Temos de ganhar muitos jogos até ao fim da época.»

[Em apenas duas destas sete vitórias seguidas para o campeonato o Benfica não marcou três ou mais golos. Também tem sofrido muito pouco. Sente que esta é a melhor fase da sua equipa nesta temporada?]

«Marcámos muitos golos, mas na minha opinião não foi suficiente. Ainda há potencial para mais, mas isto é uma coisa dos treinadores: pensarem que é possível marcar ainda mais. Mas marcámos de formas diferentes. Estou muito feliz por termos marcado em bolas paradas, porque temos treinado isso muito nas últimas semanas. Marcámos os dois primeiros golos assim e contra o Estrela também marcámos um golo de bola parada. Também marcamos em transições depois de recuperar bolas e também em momentos de posse de bola como foi o caso do terceiro golo hoje, com muitos passes. A imprevisibilidade é muito importante no momento ofensivo. E também é importante lutar para acabarmos com a nossa baliza a zeros. Houve alguns momentos perigosos, mas no fim todos os jogadores defenderam e o Trubin também esteve lá quando precisarmos, apesar de não ter havido assim tantos remates. Estou feliz pela forma como os jogadores deram o melhor no campo em cada momento. É a mentalidade de que precisamos para ganhar muitos jogos e para termos hipóteses de ser campeões.»