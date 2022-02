Na véspera da receção ao Gil Vicente, o treinador do Benfica, Nélson Veríssimo admitiu que «vai ser um jogo difícil» e deixou elogios à equipa orientada por Ricardo Soares.

«O Gil Vicente tem vindo a fazer um campeonato tranquilo e com todo o mérito está na quinta posição. Nos últimos oitos jogos, ganhou cinco e empatou um. É uma equipa que não sofre muitos golos, com dinâmicas ofensivas muito vincadas e interessantes, que refletem a qualidade do plantel e do treinador. Estamos à espera de um jogo complicado em casa. É importante reconhecer as qualidades e fragilidades do adversário, mas, mais importante do que isso estarmos focados na nossa forma de jogar e no que temos de fazer amanhã [quarta-feira] para vencer o Gil Vicente e foi esse o foco na preparação para este jogo», disse o técnico na conferência de imprensa.

Apesar dos maus resultados, Veríssimo voltou a apelar à mobilização dos adeptos ao Estádio da Luz. «Contamos com o apoio deles no nosso estádio, vai ser um desafio difícil e contamos com a presença deles para dar conforto e calor à equipa que, juntamente com eles, iremos ter batalhas difíceis nos jogos que temos pela frente e contámos com o apoio deles.»

O treinador dos encarnados confirmou ainda que Haris Seferovic continua de fora das opções devido a lesão.

«Não sei exatamente quando podemos voltar a contar com ele», assumiu.

O Benfica recebe o conjunto de Barcelos esta quarta-feira, em jogo da 20.ª jornada da Liga. Pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.