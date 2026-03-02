Benfica
VÍDEO: Aursnes saiu lesionado e pode ter Clássico em risco
Norueguês parece ter sofrido uma lesão muscular
Mais preocupações para José Mourinho: Fredrik Aursnes abandonou o Gil Vicente-Benfica lesionado e pode ter o clássico do próximo domingo, marcado para o Estádio da Luz, em risco.
Foi já na segunda parte que o noruguês apareceu sentado no chão, dentro da área do Benfica, e agarrado à coxa esquerda. O jogador percebeu logo que era impeditivo continuar em campo.
Pela reação de Aursnes, aliás, parece uma lesão muscular. Resta agora esperar por mais informações, sendo certo que pelo menos o Clássico de domingo estará nesta altura em risco.
Fredrik Aursnes saiu lesionado 🤕#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #gilvicente #slbenfica pic.twitter.com/SLWsavkoqF— sport tv (@sporttvportugal) March 2, 2026
