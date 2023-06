O empresário de Gilberto revelou que o lateral direito do Benfica foi alvo do interesse de clubes brasileiros durante a temporada 2022/23, mas os encarnados não aceitaram negociar. Com o fim da época em Portugal, Alan Espinosa acredita que poderá haver espaço para uma negociação.

«Alguns clubes do Brasil demonstraram interesse concreto no Gilberto durante a última temporada europeia, porém, o Benfica foi irredutível e não aceitou negociar na altura. Essas equipas continuam a seguir o jogador e, em caso de avanço, a situação será levada aos dirigentes portugueses novamente. Existe sempre a possibilidade de um regresso ao Brasil. Estamos constantemente a procurar o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário está descartado», afirmou o representante do jogador, citado pela TNT Sports.

Gilberto, de 30 anos, está há três temporadas no Benfica. Esta época, sagrou-se campeão nacional e somou quatro golos e uma assistência em 35 jogos.

Nos festejos do 38.º campeonato, o lateral brasileiro admitiu que «ficaria muito triste se saísse sem dar o título» aos adeptos.