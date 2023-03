A cumprir a terceira temporada no Benfica, Gilberto chegou aos 100 jogos com a camisola dos encarnados diante do Vitória de Guimarães e não imaginou que o momento «seria tão perfeito».

«A equipa a viver um grande momento, o Estádio da Luz lotado, um ambiente incrível e os adeptos a gritarem o meu nome. Pareceu que muitos sabiam que era o meu 100.º jogo, tinham um pouco de expectativa e vi o sorriso de muitos adeptos quando me viram entrar. Fiquei muito feliz e vou carregar esse momento para o resto da minha vida», disse o lateral brasileiro em entrevista à BPlay.

«Estou a viver um momento muito bom aqui, sou muito elogiado pelos adeptos», acrescentou.

O jogador de 30 anos considerou que já fez jogos «muito bons» pelos encarnados, mas tem o «sonho» de conquistar um título pelo clube da Luz. «É disso que é feito um jogador que marca a história de um clube. É o que falta para ficar completo.»

Gilberto deixou ainda vários elogios a Roger Schmidt, treinador com quem sente que evoluiu.

«Melhorei muito na parte defensiva e, na parte ofensiva, tenho estado muito bem. Tenho aprendido muito com os novos companheiros que chegaram e com Roger Schmidt. Ajuda-nos muito a evoluir. Sou um jogador mais completo», vincou, antes de detalhar os pormenores em que o germânico se destaca.

«A convivência que tem com os atletas, tanto aqueles que não jogam como os que jogam. Trata todos de igual forma. Sentes que o cumprimento dele é diferente, olha-te nos olhos, está sempre a sorrir, traz-nos uma energia boa e jogamos também por ele», salientou.

Depois de uma semana de férias, o plantel do Benfica regressou aos treinos e Gilberto apontou os benefícios da paragem.

«Precisámos um pouco desta pausa para aproveitar com a família, para recarregar energias, mas nunca deixarmos de trabalhar porque dependemos do nosso corpo. Quando voltamos, voltamos com mais sede ainda de manter o que temos feito de bom e procurar evoluir», rematou.

O lateral brasileiro, que tem contrato com o emblema da Luz até 2025, perdeu a titularidade para Alexander Bah mas, ainda assim, soma quatro golos e uma assistência em 29 partidas esta temporada.