Depois de uma primeira metade da temporada menos fulgurosa ao serviço do Sp. Braga, Chiquinho fez as malas e mudou-se para a Turquia, para representar o Giresunspor, por empréstimo do Benfica.

Em declarações nas redes sociais do clube turco, o médio de 26 anos confessou teve algumas dúvidas na hora de decidir, até por causa de experiências no passado.

«No início estava relutante [em ir para o Giresunspor, porque a outra experiência que tinha tido fora de Portugal não correu muito bem [nos croatas do NK Lokomotiva], e fiquei um bocado na dúvida», começou por dizer.

«Temos sempre o receio de que as coisas não corram bem. Mas vi como mais um desafio importante e acho que vai fazer-me crescer como pessoa e como profissional», acrescentou.

Agora na Turquia já há alguns dias, o jogador português confessa-se satisfeito: «A receção foi muito boa, senti-me logo parte do grupo desde o primeiro treino. A integração também foi mais fácil para mim porque tenho colegas que falam a mesma língua. Mas todos no clube me ajudaram, foi tudo muito fácil.»

«É algo que não se explica, marcar no primeiro minuto na estreia, foi muito bonito e claro que fiquei muito feliz», disse ainda Chiquinho, sobre o facto de ter feito um golo na estreia pelo Giresunspor.