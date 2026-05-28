Benfica
Há 46 min
Gonçalo Fernandes assina contrato profissional com o Benfica
Médio de 16 anos cumpre a segunda época nos encarnados
Médio de 16 anos cumpre a segunda época nos encarnados
O jovem médio Gonçalo Fernandes assinou contrato profissional com o SL Benfica, confirmou o clube encarnado, na tarde desta quarta-feira.
Gonçalo Fernandes, de 16 anos, cumpre a sua segunda época no clube, ao qual chegou para a temporada 2024/25, depois de ter representado o Vitória de Guimarães.
Na última semana, Gonçalo Fernandes somou as suas duas primeiras internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, pelos sub-16, no Torneio de Desenvolvimento da UEFA.
No seu primeiro ano no Benfica, Gonçalo Fernandes foi campeão nacional de iniciados e, em 2025/26, foi campeão da II Divisão Nacional sub-17.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS