Gonçalo Guedes vai falhar o jogo do título por lesão, informou o Benfica.

O internacional português sofre de uma «lesão da cartilagem no joelho esquerdo» e necessita «de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias», de acordo com a informação adiantada pelo emblema da Luz.

O internacional português já se tinha lesionado nesta temporada, ao serviço do Benfica, ao qual está emprestado pelo Wolverhampton.

Guedes apresentou queixas após o jogo com o Vizela, a 25 de fevereiro. Falhou o encontro com o Famalicão a 3 de março e esteve no banco na segunda mão com o Club Brugge, nos oitavos de final da Liga dos Campeões: não foi utilizado nessa partida, de 7 de março.

A 10 de março, o Benfica informava que Gonçalo Guedes tinha de ser operado ao joelho esquerdo, pois havia uma «afetação meniscal».

Guedes recuperou e voltou a estar no banco nos quartos de final da Champions, na primeira mão com o Inter de Milão e voltou a jogar em Chaves.

Sem nunca ter voltado a ser titular, o jogador cedido pelos Wolves tem agora um problema na cartilagem do joelho que operou esta época e vai ter de passar por nova intervenção cirúrgica.